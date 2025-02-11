ХАМАС отказался освобождать израильских заложников – перемирие может быть сорвано

Хрупкое перемирие в Газе, которое было достигнуто после долгих и тяжелых переговоров может быть сорвано. Ситуация накалилась после заявления ХАМАС о приостановке освобождения израильских заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам лидеров группировки, решение связано с нарушением Израилем условий прекращения огня. В частности задержка возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, их обстрел в различных районах сектора, а также препятствование доставке гуманитарной помощи. Премьер-министр Израиля созвал совещание с главами спецслужб для обсуждения ситуации. Подразделения ЦАХАЛ приведены в полную боеготовность.