Прямой эфир

ХАМАС отказался освобождать израильских заложников – перемирие может быть сорвано

11 февраля 2025 07:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хрупкое перемирие в Газе, которое было достигнуто после долгих и тяжелых переговоров может быть сорвано. Ситуация накалилась после заявления ХАМАС о приостановке освобождения израильских заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ХАМАС отказался освобождать израильских заложников – перемирие может быть сорвано-2

По словам лидеров группировки, решение связано с нарушением Израилем условий прекращения огня. В частности задержка возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, их обстрел в различных районах сектора, а также препятствование доставке гуманитарной помощи. Премьер-министр Израиля созвал совещание с главами спецслужб для обсуждения ситуации. Подразделения ЦАХАЛ приведены в полную боеготовность. 

# Конфликт на Ближнем Востоке # Международная политика # Израиль

Другие новости рубрики

Все новости
В международном аэропорту Брюсселя отменят все рейсы из-за национальной забастовки
11 февраля 2025 06:37

В международном аэропорту Брюсселя отменят все рейсы из-за национальной забастовки

В Чехии растёт уровень безработицы
11 февраля 2025 06:31

В Чехии растёт уровень безработицы

В Польше эпидемия гриппа выявила системные проблемы в здравоохранении
11 февраля 2025 06:28

В Польше эпидемия гриппа выявила системные проблемы в здравоохранении