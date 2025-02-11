Личинки насекомых разрешили добавлять в продукты стран ЕС

В этот понедельник Евросоюз разрешил использование порошка из личинок мучных жуков в пищевых продуктах. Об этом пишет РИА Новости.

Его можно добавлять в хлеб, макароны, печенье и консервы, но не более 4 граммов на 100 граммов продукта. Изготовители обязаны указывать это на этикетке. Такая пищевая добавка насыщает продукт белком, не изменяя его вкуса.

В августе 2022 года Европейская комиссия предложила жителям ЕС пробовать насекомых в пищу, отметив их безопасные, питательные и природоохранные свойства.

В ЕС зарегистрирован о три вида съедобных насекомых: сверчки, мучной хрущак и саранча.