ФБР и Интерпол предупреждают о росте киберпреступности в условиях пандемии

Федеральное бюро расследований США предупредило пользователей криптовалюты по всему миру о росте киберпреступности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все чаще на интернет-площадках оплата принимается в криптоактивах. В связи с этим преступники могут выдавать себя за поставщиков медоборудования. ФБР советует пользователям интернета руководствоваться здравым смыслом, проверять законность работы поставщиков услуг и сообщать правоохранительным органам о попытках шантажа и вымогательства.