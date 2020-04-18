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ФБР и Интерпол предупреждают о росте киберпреступности в условиях пандемии

18 апреля 2020 19:45
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Федеральное бюро расследований США предупредило пользователей криптовалюты по всему миру о росте киберпреступности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ФБР и Интерпол предупреждают о росте киберпреступности в условиях пандемии-1

Все чаще на интернет-площадках оплата принимается в криптоактивах. В связи с этим преступники могут выдавать себя за поставщиков медоборудования. ФБР советует пользователям интернета руководствоваться здравым смыслом, проверять законность работы поставщиков услуг и сообщать правоохранительным органам о попытках шантажа и вымогательства.

ФБР и Интерпол предупреждают о росте киберпреступности в условиях пандемии-4

Призвал покупателей к бдительности и Интерпол. В частности в том, что касается заказа по интернету защитных масок, дезинфицирующих средств, лекарств, а также не существующей пока вакцины от коронавируса.

# Мошенничество # Фотофакт

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