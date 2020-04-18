ФБР и Интерпол предупреждают о росте киберпреступности в условиях пандемии

Федеральное бюро расследований США предупредило пользователей криптовалюты по всему миру о росте киберпреступности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Федеральное бюро расследований США предупредило пользователей криптовалюты по всему миру о росте киберпреступности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все чаще на интернет-площадках оплата принимается в криптоактивах. В связи с этим преступники могут выдавать себя за поставщиков медоборудования. ФБР советует пользователям интернета руководствоваться здравым смыслом, проверять законность работы поставщиков услуг и сообщать правоохранительным органам о попытках шантажа и вымогательства.
Призвал покупателей к бдительности и Интерпол. В частности в том, что касается заказа по интернету защитных масок, дезинфицирующих средств, лекарств, а также не существующей пока вакцины от коронавируса.