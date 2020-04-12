Вольфганг Водарг про инфодемию: «Чего не хватает, так это рационального взгляда на вещи»

Вольфганг Водарг, врач-пульмонолог, экс-председатель комитета здравоохранения Парламентской ассамблеи Совета Европы:

Сейчас будет неимоверно сложно сказать: «Стоп, ничего не происходит!» И это напоминает сказку о голом короле, ведь только ребенок мог сказать: «Смотрите, он голый!» Все остальные подыграли и присоединились к ажиотажу. Также как ученые, которые сейчас поддерживают политиков, потому что хотят играть важную роль и денег для своих учреждений, и идут на поводу у мейнстрима. А чего не хватает, так это рационального взгляда на вещи.