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Вольфганг Водарг про инфодемию: «Чего не хватает, так это рационального взгляда на вещи»

12 апреля 2020 20:22
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Новости Беларуси. Некоторые медики, как, например, немецкий пульмонолог (и, кстати, экс-председатель комитета здравоохранения Парламентской ассамблеи Совета Европы), и вовсе считают, что сложившая ситуация не так однозначна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вольфганг Водарг про инфодемию: «Чего не хватает, так это рационального взгляда на вещи»-1

А решения о жесткости мер в борьбе с эпидемией в большей степени принимаются из политических соображений, а не медицинских.

Министр иностранных дел Швеции о ситуации с коронавирусом: многие страны думают, что мы ничего не делаем

Вольфганг Водарг про инфодемию: «Чего не хватает, так это рационального взгляда на вещи»-4

Вольфганг Водарг, врач-пульмонолог, экс-председатель комитета здравоохранения Парламентской ассамблеи Совета Европы:
Сейчас будет неимоверно сложно сказать: «Стоп, ничего не происходит!» И это напоминает сказку о голом короле, ведь только ребенок мог сказать: «Смотрите, он голый!» Все остальные подыграли и присоединились к ажиотажу. Также как ученые, которые сейчас поддерживают политиков, потому что хотят играть важную роль и денег для своих учреждений, и идут на поводу у мейнстрима. А чего не хватает, так это рационального взгляда на вещи.

Вольфганг Водарг про инфодемию: «Чего не хватает, так это рационального взгляда на вещи»-7

Вольфганг Водарг про инфодемию: «Чего не хватает, так это рационального взгляда на вещи»-9

# Коронавирус # Вольфганг Водарг # Фотофакт

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