Вольфганг Водарг про инфодемию: «Чего не хватает, так это рационального взгляда на вещи»

Новости Беларуси. Некоторые медики, как, например, немецкий пульмонолог (и, кстати, экс-председатель комитета здравоохранения Парламентской ассамблеи Совета Европы), и вовсе считают, что сложившая ситуация не так однозначна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А решения о жесткости мер в борьбе с эпидемией в большей степени принимаются из политических соображений, а не медицинских.
Министр иностранных дел Швеции о ситуации с коронавирусом: многие страны думают, что мы ничего не делаем
Вольфганг Водарг, врач-пульмонолог, экс-председатель комитета здравоохранения Парламентской ассамблеи Совета Европы:
Сейчас будет неимоверно сложно сказать: «Стоп, ничего не происходит!» И это напоминает сказку о голом короле, ведь только ребенок мог сказать: «Смотрите, он голый!» Все остальные подыграли и присоединились к ажиотажу. Также как ученые, которые сейчас поддерживают политиков, потому что хотят играть важную роль и денег для своих учреждений, и идут на поводу у мейнстрима. А чего не хватает, так это рационального взгляда на вещи.