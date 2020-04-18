Британская королева впервые отметит день рождения без салюта

Новости Великобритании. Такого не было ни разу за 68 лет правления. Елизавета II сама попросила не устраивать орудийных салютов по случаю ее 94-летия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Такого не было ни разу за 68 лет правления. Елизавета II сама попросила не устраивать орудийных салютов по случаю ее 94-летия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что церемония выноса знамени в честь дня рождения королевы 13 июня не состоится из-за эпидемии коронавируса.
Парад выноса знамени – одна из самых ярких церемоний в Великобритании. Обычно в нем участвуют почти 1500 солдат, 400 музыкантов и 200 лошадей.