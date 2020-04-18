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Британская королева впервые отметит день рождения без салюта

18 апреля 2020 19:48
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Новости Великобритании. Такого не было ни разу за 68 лет правления. Елизавета II сама попросила не устраивать орудийных салютов по случаю ее 94-летия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британская королева впервые отметит день рождения без салюта-1

Ранее Букингемский дворец сообщил, что церемония выноса знамени в честь дня рождения королевы 13 июня не состоится из-за эпидемии коронавируса.

Британская королева впервые отметит день рождения без салюта-4

Парад выноса знамени – одна из самых ярких церемоний в Великобритании. Обычно в нем участвуют почти 1500 солдат, 400 музыкантов и 200 лошадей.

Британская королева впервые отметит день рождения без салюта-7

# Праздничные даты # Елизавета II # Фотофакт

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