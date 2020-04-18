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В 200 километрах от Токио произошло землетрясение магнитудой 6,9

18 апреля 2020 19:47
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Новости Японии. Землетрясение в Японии. В районе острова Огасавара ощущались подземные толчки магнитудой 6,9, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 200 километрах от Токио произошло землетрясение магнитудой 6,9-1

Очаг залегал на глубине почти 500 километров. Остров Огасавар находится всего в 200 километрах к югу от столицы Японии – Токио. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Сейсмологи считают риск возникновения цунами низким.

В 200 километрах от Токио произошло землетрясение магнитудой 6,9-4

# Землетрясение # Фотофакт

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