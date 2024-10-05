Буллинг продолжается 24 часа в сутки – как «выживают» белорусские дети в Польше
Платить за выбор родителей приходится детям. В чатах белорусов Польши массово распространяют истории об избиениях, унижениях и буллинге белорусских детей в школах. Трудности адаптации, разница в программах и незнание языка делают из подростков изгоев.
145 самоубийств среди детей и подростков, около тысячи краж на территории школ, а также свыше 260 случаев причинения вреда здоровью. Это шокирующая статистика Главного управления полиции Польши по итогам минувшего года. При этом к «подростковым» преступлениям относят лишь те, которые совершены непосредственно в школах. Буллинг же продолжается 24 часа в сутки – на улице во время игр, в гостях и онлайн.
На кадрах – «марш тишины» в Люблине, который прошел всего неделю назад после суицида 16-летней Юлии. Ситуация типична – учителя все знали, но ничего не делали. Случаи буллинга тщательно скрываются и остаются в стенах школ, только если родители сами не начинают бить тревогу.
Вот что пишут в родительских чатах:
Сына избили прямо в техникуме в Катовице, сломана кость под глазом, глаз не открывается. Техникум не вызвал ни скорую, ни полицию, предложили отвезти в больницу на трамвае и списать на бытовую травму.
Тягали дочь за руки. Классная сказала, что якобы дочь что-то спровоцировала сама и она этому свидетель. С какой силой можно так тягать, чтобы такие синяки оставить?
Встретил сегодня своего с занятий. Ну и как с этим бороться?! Разорвали просто-напросто рюкзак. Это треш.
Белосток. Сынок, 11 лет. Начал прятать рюкзак. Я почувствовала запах мочи и забрала рюкзак. После долгих бесед ребенок признается, что поляки-одноклассники втроем его держали, а двое просто перед ним мочились в его рюкзак и на все, что в нем лежит.
Но те, кто обращался в польские службы, получают отписки. Полиция проводит проверку и никого не наказывает. Директор становится на сторону учителя, по вине которого произошел инцидент, учитель – на сторону польского, а не иностранного ученика. В итоге профилактику пытаются сбросить на самих родителей: ваш ребенок проблемный, вы им и занимайтесь.
Подробности в видео.