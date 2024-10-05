Буллинг продолжается 24 часа в сутки – как «выживают» белорусские дети в Польше

Платить за выбор родителей приходится детям. В чатах белорусов Польши массово распространяют истории об избиениях, унижениях и буллинге белорусских детей в школах. Трудности адаптации, разница в программах и незнание языка делают из подростков изгоев.

145 самоубийств среди детей и подростков, около тысячи краж на территории школ, а также свыше 260 случаев причинения вреда здоровью. Это шокирующая статистика Главного управления полиции Польши по итогам минувшего года. При этом к «подростковым» преступлениям относят лишь те, которые совершены непосредственно в школах. Буллинг же продолжается 24 часа в сутки – на улице во время игр, в гостях и онлайн.

На кадрах – «марш тишины» в Люблине, который прошел всего неделю назад после суицида 16-летней Юлии. Ситуация типична – учителя все знали, но ничего не делали. Случаи буллинга тщательно скрываются и остаются в стенах школ, только если родители сами не начинают бить тревогу.

Вот что пишут в родительских чатах: