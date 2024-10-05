В Германии в 2 раза выросло число преступлений на почве антисемитизма

Из-за эскалации на Ближнем Востоке в Европе растет уровень террористической опасности. В Германии число преступлений на почве антисемитизма выросло вдвое. С начала января по октябрь 2024 года правонарушений, где жертвами были граждане еврейской национальности, зафиксировано свыше 3 тысяч. Еще в 2023 году показатель едва превышал 1,5 тысячи, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В своих интересах враждебность к Израилю используют экстремистские движения в ФРГ. Со временем их число также только растет. Это вызывает беспокойство немецких спецслужб, но пока больше ничего. Возросший уровень преступности стал неприятной новостью для Германии, но не сюрпризом. О рисках еще год назад предупреждал глава Федерального ведомства по охране Конституции страны. После обострения отношений Израиля и ХАМАС.

В ФРГ к подобным прогнозам отнеслись без должного внимания. Вероятно, нашлись дела поважнее.