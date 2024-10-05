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Как долго продержится режим Зеленского в Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»

05 октября 2024 17:05
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Как долго продержится режим Зеленского в Украине? К чему приведет коррумпированная политика в дальнейшем? И почему Запад закрывает глаза на преступления киевской власти? Об этом говорили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить». 

Как долго продержится режим Зеленского в Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»-2

Надежда Сасс, СТВ:
Как в Украине укрепляется режим циников и казнокрадов, несмотря на поражение на фронте и ослабление поддержки Запада?

Как долго продержится режим Зеленского в Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста: 
Рыба гниет с головы. Если президент ворует, коррумпированный, продан, который популяризирует неофашизм, то о чем тогда остальным говорить.

Как долго продержится режим Зеленского в Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»-6

Диана Панченко, украинская журналистка:
Зеленского реально уже на Западе ненавидят. Он требует постоянно новых и новых вливаний денег налогоплательщиков США. И главное, все понимают, куда идут эти деньги, понимают, что они разворовывают.

Как долго продержится режим Зеленского в Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я хочу спросить у американцев: вы мира хотите, мирных переговоров или эскалации ситуации? 

Как долго продержится режим Зеленского в Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации:
Они собираются бить по гражданским объектам в Москве. Вот план победы. Вот как Америка действует.

Как долго продержится режим Зеленского в Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»-12

Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, профессор:
Кончится это, конечно, в любом формате для Украины. Или очень плохо, или смертельно.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 6 октября, в 22:00.

# Международная политика

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