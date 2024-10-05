Как долго продержится режим Зеленского в Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Как долго продержится режим Зеленского в Украине? К чему приведет коррумпированная политика в дальнейшем? И почему Запад закрывает глаза на преступления киевской власти? Об этом говорили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, СТВ:

Как в Украине укрепляется режим циников и казнокрадов, несмотря на поражение на фронте и ослабление поддержки Запада?

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Рыба гниет с головы. Если президент ворует, коррумпированный, продан, который популяризирует неофашизм, то о чем тогда остальным говорить.

Диана Панченко, украинская журналистка:

Зеленского реально уже на Западе ненавидят. Он требует постоянно новых и новых вливаний денег налогоплательщиков США. И главное, все понимают, куда идут эти деньги, понимают, что они разворовывают.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу спросить у американцев: вы мира хотите, мирных переговоров или эскалации ситуации?

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации:

Они собираются бить по гражданским объектам в Москве. Вот план победы. Вот как Америка действует.