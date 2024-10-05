Это вполне в стиле коллективного Запада. Причем не только европейской его части. В США расставленные чиновниками приоритеты тоже выглядят сомнительно. Взять хотя бы недавнюю природную катастрофу, накрывшую Штаты. Ураган «Хелен» унес жизни более 200 человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. А еще тысячи американцев лишились крыши над головой и рассчитывали на помощь государства. Но оно в это время работало над «улучшением» условий жизни украинцев. Жители США сравнили финансовую поддержку пострадавшим от последствий удара стихии и объемы предоставляемой помощи Киеву.



Люди пришли в ужас. С 2022 года в украинские фонды было направлено 176 миллиардов долларов. А программы помощи при стихийных бедствиях при этом получали почти в 9 раз меньше. Сейчас деньги стране очень пригодятся. Восстановление после урагана затянется на несколько лет.

Сумму, в которую оно обойдется, страшно даже назвать – 34 миллиарда долларов. Это минимум. Взять материальное бремя на себя придется Конгрессу, но до 12 ноября законодатели находятся на каникулах, так что пока утвердить какое-либо дополнительное финансирование не получится.