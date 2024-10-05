Американцы недовольны объёмами помощи Украине
Это вполне в стиле коллективного Запада. Причем не только европейской его части. В США расставленные чиновниками приоритеты тоже выглядят сомнительно. Взять хотя бы недавнюю природную катастрофу, накрывшую Штаты. Ураган «Хелен» унес жизни более 200 человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
А еще тысячи американцев лишились крыши над головой и рассчитывали на помощь государства. Но оно в это время работало над «улучшением» условий жизни украинцев. Жители США сравнили финансовую поддержку пострадавшим от последствий удара стихии и объемы предоставляемой помощи Киеву.
Люди пришли в ужас. С 2022 года в украинские фонды было направлено 176 миллиардов долларов. А программы помощи при стихийных бедствиях при этом получали почти в 9 раз меньше. Сейчас деньги стране очень пригодятся. Восстановление после урагана затянется на несколько лет.
Сумму, в которую оно обойдется, страшно даже назвать – 34 миллиарда долларов. Это минимум. Взять материальное бремя на себя придется Конгрессу, но до 12 ноября законодатели находятся на каникулах, так что пока утвердить какое-либо дополнительное финансирование не получится.
Мартика Стэнселл, житель США:
Нам нужно все перестраивать. Полы плохие. Ждем, когда агентство одобрит нашу заявку, чтобы, надеюсь, получить ваучер на гостиницу. Сейчас мы остановились у мамы, но 8 человек в двухкомнатной квартире, да еще и с четырьмя собаками – это не очень.
В Северной Каролине, где разрушительным ураганом уничтожены целые районы, такие истории не редкость. Без электричества по-прежнему остаются жители более 700 тысяч домов. Питьевую воду и другую гуманитарную помощь доставляют на вертолетах. Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Но даже в этой ситуации Вашингтон больше заботит судьба американских инвестиций на Украине. США готовятся выделить Киеву военную помощь на 8 миллиардов долларов.