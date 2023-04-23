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«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?

23 апреля 2023 18:24
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Что касается дальнейшей судьбы Украины, то на неделе мир узнал, что Киев на пути в НАТО. Об этом заявил генсек организации, но забыл уточнить, на каком временном отрезке по отношению к конечной точке этого маршрута находится Украина, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Ведь по факту Запад кормит Киев обещаниями уже давно, но дальше прозрачных намеков никто никуда не продвинулся. Да и вряд ли Столтенберг может говорить за всех. Министр обороны Германии считает, что дверь для Украины в НАТО, конечно, открыта, но пока Киев не пустят даже на порог евро-атлантической интеграции.  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-1

Не разделяют такого гостеприимства и в Венгрии. Слова Столтенберга по поводу членства Украины в НАТО вызвали просто недоумение у Виктора Орбана, чем он поспешил поделиться в своем Twitter. Известно, что Будапешт против вступления Киева в Альянс. Но от слов НАТО перешли к делу. Стало известно, что с февраля 2022-го блок передал Украине более 150 миллиардов евро, в том числе, 65 миллиардов в форме военной помощи. Что еще может сделать НАТО для Украины, хотя и без того сделано уже столько, что даже страшно становится от такой помощи, этот вопрос глобально и в частностях рассматривали на очередном заседании контактной группы на базе Рамштайн в Германии.  

Как далеко готовится зайти Альянс в украинской помощи, разбирались наши корреспонденты.  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-4

Очередные дежурные заявления и пустые обещания: на немецкой авиабазе Рамштайн на неделе прошла 11-я встреча контактной группы по Украине. Ничего принципиально нового из уст западных политиков не прозвучало, впрочем, в мире давно научились читать между строк. Готовит ли Украина контрнаступление – пожалуй, главный вопрос, повисший в воздухе по ходу встречи. Эта тема стала ключевой и во многих СМИ. Журналисты всего мира задавались вопросом: действительно ли плану быть или это очередной трюк со стороны Киева, а западные эксперты рассыпались в прогнозах.  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-7

Рафаэль Лосс эксперт Европейского совета по внешней политике:  
Начало весеннего контрнаступления Украины будет многих вводить в заблуждение. Украинцы попытаются прощупать позиции противника, чтобы выявить слабые места, где они смогут пробиться с помощью предоставленных Западом современных танков и тому подобному.  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-10

Долгое время Украина пыталась усилить армию – чаще всего при помощи Запада – и увеличить ее численность. Набирали чуть ли не всех подряд, выхватывали даже прямо на улицах. Опыт есть – хорошо. Нет – научим. Только на территории ЕС подготовлены 16 тысяч украинских военных. Не обошлось и без участия США. Американцы показали, что на территории западноевропейских стран они давно отработали механизм массовой подготовки иностранных военных. При необходимости программу можно поставить на поток, то есть увеличить число «выпускников» в 3-4 раза.  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-13

Ллойд Остин, министр обороны США:  
Мы обучили огромное количество солдат и предоставили значительное количество платформ Украине. И я уверен, что украинские лидеры, великие лидеры сделают все, чтобы солдаты и дальше сражались с врагом.  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-16

Тем временем в Украине снова и снова звучат запросы о помощи, но в Вашингтоне ситуацию видят по-другому. Запад не будет принимать прямого участия в конфликте. Вместо этого обеспечит логистику и тренировку личного состава, если противостояние перекинется на Польшу и Прибалтику. Восточным странам блока отведена другая роль – они менее технологичны, зато смогут предоставить живую силу, как это делает Украина. Потери армии Незалежной значительны. Причем большинство погибших – не квалифицированные солдаты, а новобранцы, которые еще пару месяцев назад войну представляли как компьютерную стрелялку, где можно сохраниться и начать сначала. Но в реальной жизни таких шансов не бывает.  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-19

Бритни Шки-Гиизис, капитан канадской армии:  
Обычно подобный курс обучения в Канаде длится три месяца. Но у нас есть 30 дней. Поэтому, конечно, программа сжата. Но мне не обязательно сделать из этих людей танкистов. Достаточно просто научить их пользоваться конкретным танком.  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-22

Но контрнаступление Киева невозможно без внушительного военного арсенала. Еще один тревожный звонок из Рамштайна – это поставки Киеву мобильных систем ПВО. Похоже, утечка секретных документов Пентагона была формой давления на немцев, чтобы вынудить их срочно передать Киеву ПВО из своих запасов. А в конце мая в Германию приедут более 30 танков США, чтобы обучать на них украинских военных. И пока одни рискуют жизнью, другие просто развлекаются.  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-25

«Идея пришла из Бундесвера. Сначала были только желающие из области, теперь со всей Германии. Экскурсия по военным полигонам на север стоит 35 евро».  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-28

Впрочем, удивляет другое. За год система ПВО Украины так и не была уничтожена. Вероятно, дополнительные средства нужны не столько для обороны, сколько для прикрытия украинской наступательной группировки, если она зайдет на территорию России. Косвенно это подтвердил и министр обороны Германии, который сообщил в СМИ, что средства ПВО из запасов Бундсвера «нужны для прикрытия немецких танков». Вопрос только: где эти танки окажутся.  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-31

Борис Писториус, министр обороны Германии:  
Поставляемыми системами ПВО мы помогаем также защищать наши танки, которые находятся в Украине, от угроз с воздуха.  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-34

Впрочем, первым делом – самолеты. В Рамштайне вновь вернулись к теме их поставок. Как сообщил Столтенберг, Польша и Словакия уже направили Киеву МиГ-29. В настоящий момент ведутся переговоры по предоставлению Украине других видов самолетов. Каких именно, генсек Альянса не уточнил. Зато намекнул на сложности в поставках техники.  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-37

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:  
Чтобы обслуживать боевые танки, необходимо огромное количество снаряжения, топлива, грузовиков для того, чтобы их транспортировать, транспорт технической поддержки.  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-40

И это еще не все проблемы со снабжением. Не сдержали своего обещания на Западе касаемо отправки боеприпасов. Их передали на сумму 600 миллионов евро, хотя планировалось освоить больше 2 миллиардов. Планы по закупкам вооружений сорвались после демарша Макрона. Но не нужно думать, что это дружественный жест по отношению к России. Просто за деньги ЕС будет закупаться американское оружие, чему французская оборонная промышленность не рада. Французы хотят производить оружие для Украины сами. На фоне проблем с поставками оружия генсек НАТО Столтенберг совершил необъявленную поездку в Киев. Где снова подкормил Зеленского обещаниями о членстве в Альянсе.  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-43

Йенс Столтенберг:  
Скажу четко. Будущее Украины – в североатлантической семье. Будущее Украины – в НАТО. С этим согласны все союзники.  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-46

Любопытно, что для союзников это заявление стало сюрпризом. То есть очевидно, что высказался Столтенберг без согласования с кем-либо. И эти громкие слова – лишь форма давления, в том числе и на Францию, которая в последнее время выступает против войны. И на Италию, которая обвинила ООН в бездействии и призвала разрешить конфликт переговорами. А НАТО нужно показать свое единство хотя бы на словах, чем и занимается генсек. А что еще делать, когда Незалежная чуть ли не ежедневно капает на мозг.  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-49

Алексей Резников, министр обороны Украины:  
Нам нужна система гарантий, которая сделала бы невозможной агрессию со стороны России. Украина уже доказала свою оперативную совместимость. Украина уже сделала свой шаг, официально подав заявку на вступление в НАТО. Отсутствие решения по этому вопросу только продлевает период неопределенности и риски.  

«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?-52

Но гораздо важнее, что в Рамштайне Украина получила зеленый свет для работы с закупочным агентством НАТО. Это значит, что теперь Киев сможет покупать вооружения в любой стране Альянса напрямую, даже не являясь участником блока. Таким образом США в Рамштайне обеспечили сразу несколько направлений для ведения длительной войны. Во-первых, это подготовка живой силы, которая является главным фактором затягивания конфликта. Во-вторых, обеспечение прямых закупок через натовское агентство. И, в-третьих, что у Штатов получается лучше всего, распределение ответственности на других участников блока. В перспективе это осложнит двусторонние контакты стран Европы как с Россией, так и с Китаем.  

# НАТО # Йенс Столтенберг # Ллойд Остин # Эммануэль Макрон # Алексей Резников # Фотофакт

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