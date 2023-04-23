«Будущее Украины – в НАТО». Почему заявление Столтенберга не понравилось западным политикам?

Что касается дальнейшей судьбы Украины, то на неделе мир узнал, что Киев на пути в НАТО. Об этом заявил генсек организации, но забыл уточнить, на каком временном отрезке по отношению к конечной точке этого маршрута находится Украина, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Ведь по факту Запад кормит Киев обещаниями уже давно, но дальше прозрачных намеков никто никуда не продвинулся. Да и вряд ли Столтенберг может говорить за всех. Министр обороны Германии считает, что дверь для Украины в НАТО, конечно, открыта, но пока Киев не пустят даже на порог евро-атлантической интеграции.

Не разделяют такого гостеприимства и в Венгрии. Слова Столтенберга по поводу членства Украины в НАТО вызвали просто недоумение у Виктора Орбана, чем он поспешил поделиться в своем Twitter. Известно, что Будапешт против вступления Киева в Альянс. Но от слов НАТО перешли к делу. Стало известно, что с февраля 2022-го блок передал Украине более 150 миллиардов евро, в том числе, 65 миллиардов в форме военной помощи. Что еще может сделать НАТО для Украины, хотя и без того сделано уже столько, что даже страшно становится от такой помощи, этот вопрос глобально и в частностях рассматривали на очередном заседании контактной группы на базе Рамштайн в Германии. Как далеко готовится зайти Альянс в украинской помощи, разбирались наши корреспонденты.

Очередные дежурные заявления и пустые обещания: на немецкой авиабазе Рамштайн на неделе прошла 11-я встреча контактной группы по Украине. Ничего принципиально нового из уст западных политиков не прозвучало, впрочем, в мире давно научились читать между строк. Готовит ли Украина контрнаступление – пожалуй, главный вопрос, повисший в воздухе по ходу встречи. Эта тема стала ключевой и во многих СМИ. Журналисты всего мира задавались вопросом: действительно ли плану быть или это очередной трюк со стороны Киева, а западные эксперты рассыпались в прогнозах.

Рафаэль Лосс эксперт Европейского совета по внешней политике:

Начало весеннего контрнаступления Украины будет многих вводить в заблуждение. Украинцы попытаются прощупать позиции противника, чтобы выявить слабые места, где они смогут пробиться с помощью предоставленных Западом современных танков и тому подобному.

Долгое время Украина пыталась усилить армию – чаще всего при помощи Запада – и увеличить ее численность. Набирали чуть ли не всех подряд, выхватывали даже прямо на улицах. Опыт есть – хорошо. Нет – научим. Только на территории ЕС подготовлены 16 тысяч украинских военных. Не обошлось и без участия США. Американцы показали, что на территории западноевропейских стран они давно отработали механизм массовой подготовки иностранных военных. При необходимости программу можно поставить на поток, то есть увеличить число «выпускников» в 3-4 раза.

Ллойд Остин, министр обороны США:

Мы обучили огромное количество солдат и предоставили значительное количество платформ Украине. И я уверен, что украинские лидеры, великие лидеры сделают все, чтобы солдаты и дальше сражались с врагом.

Тем временем в Украине снова и снова звучат запросы о помощи, но в Вашингтоне ситуацию видят по-другому. Запад не будет принимать прямого участия в конфликте. Вместо этого обеспечит логистику и тренировку личного состава, если противостояние перекинется на Польшу и Прибалтику. Восточным странам блока отведена другая роль – они менее технологичны, зато смогут предоставить живую силу, как это делает Украина. Потери армии Незалежной значительны. Причем большинство погибших – не квалифицированные солдаты, а новобранцы, которые еще пару месяцев назад войну представляли как компьютерную стрелялку, где можно сохраниться и начать сначала. Но в реальной жизни таких шансов не бывает.

Бритни Шки-Гиизис, капитан канадской армии:

Обычно подобный курс обучения в Канаде длится три месяца. Но у нас есть 30 дней. Поэтому, конечно, программа сжата. Но мне не обязательно сделать из этих людей танкистов. Достаточно просто научить их пользоваться конкретным танком.

Но контрнаступление Киева невозможно без внушительного военного арсенала. Еще один тревожный звонок из Рамштайна – это поставки Киеву мобильных систем ПВО. Похоже, утечка секретных документов Пентагона была формой давления на немцев, чтобы вынудить их срочно передать Киеву ПВО из своих запасов. А в конце мая в Германию приедут более 30 танков США, чтобы обучать на них украинских военных. И пока одни рискуют жизнью, другие просто развлекаются.

«Идея пришла из Бундесвера. Сначала были только желающие из области, теперь со всей Германии. Экскурсия по военным полигонам на север стоит 35 евро».

Впрочем, удивляет другое. За год система ПВО Украины так и не была уничтожена. Вероятно, дополнительные средства нужны не столько для обороны, сколько для прикрытия украинской наступательной группировки, если она зайдет на территорию России. Косвенно это подтвердил и министр обороны Германии, который сообщил в СМИ, что средства ПВО из запасов Бундсвера «нужны для прикрытия немецких танков». Вопрос только: где эти танки окажутся.

Борис Писториус, министр обороны Германии:

Поставляемыми системами ПВО мы помогаем также защищать наши танки, которые находятся в Украине, от угроз с воздуха.

Впрочем, первым делом – самолеты. В Рамштайне вновь вернулись к теме их поставок. Как сообщил Столтенберг, Польша и Словакия уже направили Киеву МиГ-29. В настоящий момент ведутся переговоры по предоставлению Украине других видов самолетов. Каких именно, генсек Альянса не уточнил. Зато намекнул на сложности в поставках техники.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Чтобы обслуживать боевые танки, необходимо огромное количество снаряжения, топлива, грузовиков для того, чтобы их транспортировать, транспорт технической поддержки.

И это еще не все проблемы со снабжением. Не сдержали своего обещания на Западе касаемо отправки боеприпасов. Их передали на сумму 600 миллионов евро, хотя планировалось освоить больше 2 миллиардов. Планы по закупкам вооружений сорвались после демарша Макрона. Но не нужно думать, что это дружественный жест по отношению к России. Просто за деньги ЕС будет закупаться американское оружие, чему французская оборонная промышленность не рада. Французы хотят производить оружие для Украины сами. На фоне проблем с поставками оружия генсек НАТО Столтенберг совершил необъявленную поездку в Киев. Где снова подкормил Зеленского обещаниями о членстве в Альянсе.

Йенс Столтенберг:

Скажу четко. Будущее Украины – в североатлантической семье. Будущее Украины – в НАТО. С этим согласны все союзники.

Любопытно, что для союзников это заявление стало сюрпризом. То есть очевидно, что высказался Столтенберг без согласования с кем-либо. И эти громкие слова – лишь форма давления, в том числе и на Францию, которая в последнее время выступает против войны. И на Италию, которая обвинила ООН в бездействии и призвала разрешить конфликт переговорами. А НАТО нужно показать свое единство хотя бы на словах, чем и занимается генсек. А что еще делать, когда Незалежная чуть ли не ежедневно капает на мозг.

Алексей Резников, министр обороны Украины:

Нам нужна система гарантий, которая сделала бы невозможной агрессию со стороны России. Украина уже доказала свою оперативную совместимость. Украина уже сделала свой шаг, официально подав заявку на вступление в НАТО. Отсутствие решения по этому вопросу только продлевает период неопределенности и риски.