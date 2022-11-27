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Британское издание The Economist разместило на обложке замёрзшую Европу

27 ноября 2022 08:26
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Опасения европейцев, связанные с наступлением зимы, нашли отражение в британской прессе. Издание The Economist разместило на обложке замерзшую Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британское издание The Economist разместило на обложке замёрзшую Европу-1

Материал посвящен затяжному энергетическому кризису. Следующие несколько месяцев, по мнению авторов статьи, станут для Европы проверкой на прочность. Но, не дожидаясь окончания зимы, в редакции издания уже усомнились в способности европейских государств пройти ее самостоятельно. Обсуждается в материале и роль Штатов в сложившейся ситуации. Вашингтон – единственный, кто выигрывает за счет продажи дорогого газа. В связи с этим в Европе нарастает волна возмущения.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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