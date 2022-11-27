Британское издание The Economist разместило на обложке замёрзшую Европу

Материал посвящен затяжному энергетическому кризису. Следующие несколько месяцев, по мнению авторов статьи, станут для Европы проверкой на прочность. Но, не дожидаясь окончания зимы, в редакции издания уже усомнились в способности европейских государств пройти ее самостоятельно. Обсуждается в материале и роль Штатов в сложившейся ситуации. Вашингтон – единственный, кто выигрывает за счет продажи дорогого газа. В связи с этим в Европе нарастает волна возмущения.

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