В Москве -5°C, в Афинах +16°C. Погода в Европе на неделю с 28 ноября по 4 декабря
В столице любви синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду с дождем. Столбик термометра в Париже покажет +9 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозам, будет солнечно, с переменной облачностью и без осадков, температура воздуха при этом составит +7 °C.
А в Риме до +16 °C, погода при этом ожидается ясная и без осадков. В Мадриде прогнозируется снижение температуры, воздух прогреется до +13 °C, однако погода сохранится ясная, с переменной облачностью и без осадков.
В столице Болгарии пасмурно, ожидается мокрый снег, столбик термометра поднимется до +6 °C. А в Анкаре до +11 °C, там погоду обещают преимущественно ясную, с переменной облачностью, но без осадков. В Афинах до +16 °C, ожидаются осадки в виде дождя.
Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге синоптики прогнозируют до -3 °C и осадки в виде снега. В Вильнюсе до -2 °C, погода будет преимущественно пасмурная, в дневное время суток также ожидается снег. В Варшаве воздух прогреется до +1 °C, погода будет пасмурная, осадков при этом не предвидится.
До +1 °C столбик термометра поднимется в Киеве, там синоптики обещают пасмурную погоду и снег. А в Москве до -5 °C, город также накроет снег, погода сохранится пасмурная.
До -10°C и много снега обещают белорусские синоптики. Подробный прогноз по областям смотрите здесь.