В Москве -5°C, в Афинах +16°C. Погода в Европе на неделю с 28 ноября по 4 декабря

В столице любви синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду с дождем. Столбик термометра в Париже покажет +9 °C, рассказали в программе « Плюс-минус ». В Вене, судя по прогнозам, будет солнечно, с переменной облачностью и без осадков, температура воздуха при этом составит +7 °C.

А в Риме до +16 °C, погода при этом ожидается ясная и без осадков. В Мадриде прогнозируется снижение температуры, воздух прогреется до +13 °C, однако погода сохранится ясная, с переменной облачностью и без осадков.

В столице Болгарии пасмурно, ожидается мокрый снег, столбик термометра поднимется до +6 °C. А в Анкаре до +11 °C, там погоду обещают преимущественно ясную, с переменной облачностью, но без осадков. В Афинах до +16 °C, ожидаются осадки в виде дождя.