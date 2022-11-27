Жители Лейпцига вышли на демонстрацию перед консульством США и назвали ФРГ марионеткой Штатов

Активисты призвали власти пересмотреть политику в отношении Украины, а также отказаться от санкций против Москвы, которые обернулись катастрофой для самих же европейцев. Демонстранты вышли с немецкими и российскими флагами под лозунгом «Американцы, идите домой». Так жители высказали недовольство, в том числе присутствием в Германии солдат США. Мирного характера акции не случилось. Манифестация завершилась жесткими столкновениями с полицией. Есть задержанные.