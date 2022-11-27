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Жители Лейпцига вышли на демонстрацию перед консульством США и назвали ФРГ марионеткой Штатов

27 ноября 2022 08:21
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Новости Германии. Антиамериканские настроения нарастают в Европе. Массовую демонстрацию перед консульством США в Лейпциге устроили жители города. Протестующие назвали ФРГ марионеткой Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жители Лейпцига вышли на демонстрацию перед консульством США и назвали ФРГ марионеткой Штатов-1

Активисты призвали власти пересмотреть политику в отношении Украины, а также отказаться от санкций против Москвы, которые обернулись катастрофой для самих же европейцев. Демонстранты вышли с немецкими и российскими флагами под лозунгом «Американцы, идите домой». Так жители высказали недовольство, в том числе присутствием в Германии солдат США. Мирного характера акции не случилось. Манифестация завершилась жесткими столкновениями с полицией. Есть задержанные.  

# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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