Новости Германии. Антиамериканские настроения нарастают в Европе. Массовую демонстрацию перед консульством США в Лейпциге устроили жители города. Протестующие назвали ФРГ марионеткой Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Антиамериканские настроения нарастают в Европе. Массовую демонстрацию перед консульством США в Лейпциге устроили жители города. Протестующие назвали ФРГ марионеткой Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активисты призвали власти пересмотреть политику в отношении Украины, а также отказаться от санкций против Москвы, которые обернулись катастрофой для самих же европейцев. Демонстранты вышли с немецкими и российскими флагами под лозунгом «Американцы, идите домой». Так жители высказали недовольство, в том числе присутствием в Германии солдат США. Мирного характера акции не случилось. Манифестация завершилась жесткими столкновениями с полицией. Есть задержанные.