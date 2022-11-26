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Неутешительный прогноз: европейцам предрекают массовую гибель зимой

26 ноября 2022 09:36
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Смертность в Европе в случае суровой зимы превысит средний исторический показатель на 335 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неутешительные прогнозы представили эксперты британского издания The Economist.

Неутешительный прогноз: европейцам предрекают массовую гибель зимой-1

Они подсчитали, что число летальных исходов в Европе вырастет уже в ближайшее время. По мнению специалистов, даже теплая зима унесет больше примерно на 30 тысяч жизней, чем обычно. Причину эксперты видят в затянувшемся энергокризисе и, как следствие, тотальной экономии, в том числе на отоплении.

# Экономический кризис # Фотофакт

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