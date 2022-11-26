Неутешительный прогноз: европейцам предрекают массовую гибель зимой

Смертность в Европе в случае суровой зимы превысит средний исторический показатель на 335 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неутешительные прогнозы представили эксперты британского издания The Economist.

Они подсчитали, что число летальных исходов в Европе вырастет уже в ближайшее время. По мнению специалистов, даже теплая зима унесет больше примерно на 30 тысяч жизней, чем обычно. Причину эксперты видят в затянувшемся энергокризисе и, как следствие, тотальной экономии, в том числе на отоплении.