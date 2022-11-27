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Жители Болгарии выходят на митинги против поставок Киеву оружия

27 ноября 2022 08:22
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Новости Болгарии. Недовольство всесторонней помощью Украине приобретает массовость в Европе. Так, на митинг против отправки вооружения Киеву вышли жители Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Болгарии выходят на митинги против поставок Киеву оружия-1

Акция прошла сразу в 20 городах страны. Наиболее масштабная состоялась в столице. В центре Софии перед зданием парламента собрались несколько сотен человек. По мнению активистов, поставки оружия приведут лишь к эскалации конфликта и создадут еще большую напряженность в Европе. В связи с чем демонстранты требовали оспорить в суде решение правительства Болгарии об оказании военной помощи Украине. Жители рассчитывают на мирное урегулирование конфликта и призывают выступить с такой инициативой местных политиков.

# Акции протеста # Новости Болгарии # Фотофакт

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