Батареи по назначению. Британские медики выписывают «рецепты» на оплату отопления

Новости Великобритании. Тепло в доме по назначению врача. Британские медики стали все чаще выписывать «рецепты» на оплату отопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие льготы получают неимущие британцы с хроническими заболеваниями. Помимо заботы о населении, у таких «рецепты» есть и другая цель – снизить расходы на стационарное лечение. Поскольку оно обходится дороже, чем горячие батареи. Данный проект запустили еще в 2021 году. Тогда «рецепты» на отопление получили 28 пациентов. В 2022 году число нуждающихся выросло почти в 40 раз.