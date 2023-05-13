Боррель приветствует передачу Украине дальнобойных вооружений

Российская Федерация может осуществлять удары на большом расстоянии, Киев также должен иметь такую возможность. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

Глава дипломатии Евросоюза отметил, что в районе Артемовска ВСУ требуется осуществлять около тысячи выстрелов в день. В четверг, 11 мая, в Британии подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow.

В пятницу, 12 мая, а также в субботу, 13 мая, украинские военные применили ракеты Storm Shadow при обстреле Луганска. Удар был нанесен по предприятиям пищевой и химической промышленности. В результате ракетного обстрела повреждены и разрушены были административные здания и жилые дома, а также пострадали мирные люди, в том числе 6 детей.

В Минобороны РФ сообщили, что наносившие удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 ВСУ были уничтожены российскими военными.