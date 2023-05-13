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Боррель приветствует передачу Украине дальнобойных вооружений

13 мая 2023 12:45
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Российская Федерация может осуществлять удары на большом расстоянии, Киев также должен иметь такую возможность. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет РИА Новости. 

Глава дипломатии Евросоюза отметил, что в районе Артемовска ВСУ требуется осуществлять около тысячи выстрелов в день. В четверг, 11 мая, в Британии подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. 

В пятницу, 12 мая, а также в субботу, 13 мая, украинские военные применили ракеты Storm Shadow при обстреле Луганска. Удар был нанесен по предприятиям пищевой и химической промышленности. В результате ракетного обстрела повреждены и разрушены были административные здания и жилые дома, а также пострадали мирные люди, в том числе 6 детей. 

В Минобороны РФ сообщили, что наносившие удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 ВСУ были уничтожены российскими военными. 

# Международная политика # Жозеп Боррель

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