Украинские военные использовали ракеты Storm Shadow и ракету ADM-160B MALD при нанесении удара по Луганску. В результате обстрела пострадали шестеро детей, пишет РИА Новости.

ВСУ нанесли удары по ЛНР в пятницу, 12 мая. Как сообщалось, ранения получили 6 несовершеннолетних. Два подростка были доставлены в медучреждение. 4 детям помощь медиков была оказана на месте ЧП. В результате удара со стороны ВСУ повреждения и разрушения получили административные здания, а также остекление жилых домов.

Как ранее сообщалось, глава оборонного ведомства Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Киеву дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. В Кремле крайне негативно отреагировали на факт снабжения Украины таким вооружением, отметив, что со стороны РФ последует реакция.