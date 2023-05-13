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ВСУ применили ракеты Storm Shadow при обстреле Луганска

13 мая 2023 08:00
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Украинские военные использовали ракеты Storm Shadow и ракету ADM-160B MALD при нанесении удара по Луганску. В результате обстрела пострадали шестеро детей, пишет РИА Новости. 

ВСУ нанесли удары по ЛНР в пятницу, 12 мая. Как сообщалось, ранения получили 6 несовершеннолетних. Два подростка были доставлены в медучреждение. 4 детям помощь медиков была оказана на месте ЧП. В результате удара со стороны ВСУ повреждения и разрушения получили административные здания, а также остекление жилых домов. 

Как ранее сообщалось, глава оборонного ведомства Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Киеву дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.  В Кремле крайне негативно отреагировали на факт снабжения Украины таким вооружением, отметив, что со стороны РФ последует реакция. 

# Оружие и боеприпасы

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