Инфляция в Аргентине приблизилась к рекордным 110%

Новости Аргентины. Растет уровень напряжения в аргентинском обществе. Жители обеспокоены высокой инфляцией в стране, которая уже приблизилась к 110 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из самых высоких показателей в мире.

Но такие рекорды аргентинцев точно не радуют. Люди экономят на всем: в первую очередь на еде, цены на которую выросли в разы. И без того тяжелое экономическое положение Аргентины в конце прошлого года усугубила историческая засуха. Это привело к тому, что каждый четвертый человек в стране оказался за чертой бедности.