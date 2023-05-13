Прямой эфир

Инфляция в Аргентине приблизилась к рекордным 110%

13 мая 2023 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. Растет уровень напряжения в аргентинском обществе. Жители обеспокоены высокой инфляцией в стране, которая уже приблизилась к 110 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из самых высоких показателей в мире.  

Инфляция в Аргентине приблизилась к рекордным 110%-1

Но такие рекорды аргентинцев точно не радуют. Люди экономят на всем: в первую очередь на еде, цены на которую выросли в разы. И без того тяжелое экономическое положение Аргентины в конце прошлого года усугубила историческая засуха. Это привело к тому, что каждый четвертый человек в стране оказался за чертой бедности.  

# Экономический кризис # Новости Аргентины # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Истребитель Су-34 разбился в Брянской области
13 мая 2023 11:37

Истребитель Су-34 разбился в Брянской области

Эксперт Леонков: ВСУ могли запустить ракету Storm Shadow по Луганску с помощью «Гром-2»
13 мая 2023 11:16

Эксперт Леонков: ВСУ могли запустить ракету Storm Shadow по Луганску с помощью «Гром-2»

Папа Римский Франциск примет в Ватикане президента Зеленского
13 мая 2023 11:00

Папа Римский Франциск примет в Ватикане президента Зеленского