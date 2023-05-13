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Истребитель Су-34 разбился в Брянской области

13 мая 2023 11:37
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Истребитель Су-34 потерпел крушение в Брянской области, информирует ТАСС. Погибли два члена экипажа. 

Боевой самолет разбился в субботу, 13 мая, недалеко от украинской границы. Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются. На месте ЧП работают экстренные службы. 

Это второе ЧП в Брянской области за сегодня. Ранее сообщалось, что 13 мая в Клинцовском районе на Брянщине разбился вертолет Ми-8. В результате катастрофы погибли два пилота. В зоне падения воздушного судна обломками повреждены жилые дома. Сообщается, что жертв среди гражданского населения нет. 

# Крушение

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