Истребитель Су-34 разбился в Брянской области

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Брянской области, информирует ТАСС. Погибли два члена экипажа.

Боевой самолет разбился в субботу, 13 мая, недалеко от украинской границы. Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются. На месте ЧП работают экстренные службы.

Это второе ЧП в Брянской области за сегодня. Ранее сообщалось, что 13 мая в Клинцовском районе на Брянщине разбился вертолет Ми-8. В результате катастрофы погибли два пилота. В зоне падения воздушного судна обломками повреждены жилые дома. Сообщается, что жертв среди гражданского населения нет.