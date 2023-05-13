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После рекордной жары в Испании выпал снег. Жители поделились фото

13 мая 2023 11:40
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Новости Испании. А вот испанцев от экономических проблем отвлекла погода. Еще в начале недели в стране фиксировали рекордную засуху и температуру воздуха под +40°С, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

После рекордной жары в Испании выпал снег. Жители поделились фото-1

А 13 мая в отдельных районах выпал снег! Жители делятся необычными кадрами в социальных сетях, а фермеры радуются осадкам. Ведь в Каталонии и Валенсии после нескольких засушливых месяцев наконец пошел дождь. Надолго ли такая зимняя погода пришла в Испанию, метеорологи пока не говорят.  

# Погода # Новости Испании # Фотофакт

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