После рекордной жары в Испании выпал снег. Жители поделились фото

Новости Испании. А вот испанцев от экономических проблем отвлекла погода. Еще в начале недели в стране фиксировали рекордную засуху и температуру воздуха под +40°С, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А 13 мая в отдельных районах выпал снег! Жители делятся необычными кадрами в социальных сетях, а фермеры радуются осадкам. Ведь в Каталонии и Валенсии после нескольких засушливых месяцев наконец пошел дождь. Надолго ли такая зимняя погода пришла в Испанию, метеорологи пока не говорят.