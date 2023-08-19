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Боррель назвал Россию экономическим карликом и бензоколонкой

19 августа 2023 11:46
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обозвал Россию экономическим карликом, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Pais. Кроме этого, он представил РФ как бензоколонку, у которой имеется ядерная бомба.

На минувшей неделе российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что российская экономика растет. В России также сообщается, что стране удается противостоять западным санкциям. Российский президент Владимир Путин отметил, что введенные санкции ударили по глобальной экономике.

Депутат Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин после публикации отчета швейцарского банка UBS о росте благосостояния России констатировала провал санкций. Газета The Wall Street Journal также пишет, что стратегия Запада по введению ограничений против российских предпринимателей и их семей оказалась неэффективной.

# Международная политика # Жозеп Боррель # Марджори Тейлор Грин # Михаил Мишустин

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