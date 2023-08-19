Рада Украины хочет запретить территориальные уступки при решении конфликта с Россией

В Верховной раде Украины был зарегистрирован проект постановления о неприемлемости окончания противостояния с Россией за счет территориальных уступок, пишет РИА Новости.

Среди авторов проекта резолюции – председатель парламента Руслан Стефанчук. По мнению парламентариев, требуется вывод из Украины российского воинского контингента и исключается сохранение Черноморского флота в Крыму. Также сообщается, что людям, работавшим на российские структуры в Крыму, будет грозить уголовная ответственность.



В Кремле отметили, что не собираются отказываться от диалогового взаимодействия с Киевом, но власти Украины запретили себе вести переговоры на законодательном уровне. Переход ситуации в мирное русло возможен только при учете новых территориальных реалий.