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Глава СБУ признал личное участие в первом теракте на Крымском мосту

19 августа 2023 10:27
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В беседе с украинской газетой «Новое время» глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что лично проектировал и реализовывал первый террористический акт на Крымском мосту, передает РИА Новости.

Он признался, что для его осуществления Киев «использовал втемную» множество людей. Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремел взрыв грузовика, в итоге загорелось семь баков с топливом железнодорожного состава, частично рухнули два автомобильных пролета правого борта моста. ФСБ России сразу же заявила, что за террористическим актом стоят украинские власти. При этом Кремль неоднократно заявлял, что методы террористов киевского режима еще более убеждают его в необходимости полной реализации целей спецоперации.

# Международная политика

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