Немецкий генерал Марлоу заявил о гибели большого числа офицеров ВСУ

Украинские Вооруженные силы лишились многих командиров. Об этом заявил генерал бундесвера Андреас Марлоу, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Он подчеркнул, что украинцев наиболее волнует вопрос о подготовке сержантов и офицеров, так как в этом противостоянии погибли и были ранены множество кадровых военных. Генерал и представители прессы встретились на немецком полигоне Клитц, где под руководством зарубежных инструкторов готовятся украинские военные.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, но пока результатов нет. По словам президента РФ Владимира Путина, западные специалисты разочарованы ходом наступательной операции. Киеву не помогают ни ресурсы, ни поставки оружия, ни наемники, ни советники.