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Немецкий генерал Марлоу заявил о гибели большого числа офицеров ВСУ

19 августа 2023 09:44
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Украинские Вооруженные силы лишились многих командиров. Об этом заявил генерал бундесвера Андреас Марлоу, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Он подчеркнул, что украинцев наиболее волнует вопрос о подготовке сержантов и офицеров, так как в этом противостоянии погибли и были ранены множество кадровых военных. Генерал и представители прессы встретились на немецком полигоне Клитц, где под руководством зарубежных инструкторов готовятся украинские военные.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, но пока результатов нет. По словам президента РФ Владимира Путина, западные специалисты разочарованы ходом наступательной операции. Киеву не помогают ни ресурсы, ни поставки оружия, ни наемники, ни советники.

# Международная политика

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