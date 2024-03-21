Боррель: граждане Евросоюза не будут умирать за Украину

Брюссель принимает саммит глав государств Евросоюза. Ключевые темы – украинский конфликт и сельскохозяйственный кризис в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из интриг заседания разрешилась еще до его начала, когда глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что граждане ЕС не будут умирать за Донбасс. Он призвал не пугать людей заявлениями о неизбежности войны и об отправке войск в Украину. Содействие Киеву ограничится финансовой поддержкой, а также поставками оружия и боеприпасов.

Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии:

Германия лидирует по поставкам. На данный момент мы уже предоставили огромный пакет помощи для Украины и пообещали выделить 28 миллиардов евро на закупку вооружения. Этого более чем достаточно. Все европейские страны должны внести огромный вклад для помощи, и я вижу прогресс среди наших союзников.