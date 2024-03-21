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Боррель: граждане Евросоюза не будут умирать за Украину

21 марта 2024 18:22
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Брюссель принимает саммит глав государств Евросоюза. Ключевые темы – украинский конфликт и сельскохозяйственный кризис в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боррель: граждане Евросоюза не будут умирать за Украину-1

Одна из интриг заседания разрешилась еще до его начала, когда глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что граждане ЕС не будут умирать за Донбасс. Он призвал не пугать людей заявлениями о неизбежности войны и об отправке войск в Украину. Содействие Киеву ограничится финансовой поддержкой, а также поставками оружия и боеприпасов.

Боррель: граждане Евросоюза не будут умирать за Украину-4

Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии:
Германия лидирует по поставкам. На данный момент мы уже предоставили огромный пакет помощи для Украины и пообещали выделить 28 миллиардов евро на закупку вооружения. Этого более чем достаточно. Все европейские страны должны внести огромный вклад для помощи, и я вижу прогресс среди наших союзников.

Боррель: граждане Евросоюза не будут умирать за Украину-7

Еще одной важной темой брюссельского саммита стали масштабные выступления фермеров. Аграрии недовольны как внутренней, так и внешней политикой Евросоюза. Они требуют отказаться от импорта украинской агропродукции и отменить нововведения в сельскохозяйственном законодательстве.

# Международная политика # Жозеп Боррель # Олаф Шольц

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