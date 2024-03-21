Российские войска взял под контроль село Тоненькое около Авдеевки

Российские военные взяли под контроль донецкое село Тоненькое, которое располагается недалеко от Авдеевки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Это село, находящееся на важной транспортной артерии, было ключом к логистике украинских войск.

Сейчас их возможности в этом районе сильно ограничены. В Тоненьком ранее находились артиллерийские подразделения, регулярно обстреливающие Донецк.

В последние годы российские войска активизировали свои действия на этом направлении. Недавно была взята Орловка, где по планам украинских военных должна была появиться линия обороны. Теперь эти замыслы не могут быть осуществлены.