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Польские фермеры заявили о продлении протестов

21 марта 2024 14:20
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Польские фермеры заявили о продлении протестов. Власти не отреагировали на вчерашние манифестации аграриев, поэтому они продолжат блокировать дороги по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры заявили о продлении протестов-1

Представители сельского хозяйства страны выступают против импорта украинской продукции и «зеленого курса» Евросоюза. Оба этих фактора снижают прибыль фермерских хозяйств и лишают их возможности конкурировать на рынке. Добиваться внимания властей люди и дальше намерены посредством демонстраций.

Сегодня в планах активистов осада столицы. На этот раз они обещают, что полностью заблокируют все въезды и выезды из города. Разделяют боль фермеров и поляки, занятые в других сферах. Согласно данным последних соцопросов, около половины респондентов назвали политику правительства Дональда Туска в отношении местных аграриев поражением.

# Акции протеста

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