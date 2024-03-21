Польские фермеры заявили о продлении протестов. Власти не отреагировали на вчерашние манифестации аграриев, поэтому они продолжат блокировать дороги по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители сельского хозяйства страны выступают против импорта украинской продукции и «зеленого курса» Евросоюза. Оба этих фактора снижают прибыль фермерских хозяйств и лишают их возможности конкурировать на рынке. Добиваться внимания властей люди и дальше намерены посредством демонстраций.

Сегодня в планах активистов осада столицы. На этот раз они обещают, что полностью заблокируют все въезды и выезды из города. Разделяют боль фермеров и поляки, занятые в других сферах. Согласно данным последних соцопросов, около половины респондентов назвали политику правительства Дональда Туска в отношении местных аграриев поражением.