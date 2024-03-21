NASA: вторая попытка запуска корабля «Союз МС-25» к МКС состоится не раньше субботы

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-25» и членами экипажа из России, Беларуси и США был отложен. Об этом пишет РИА Новости.

Новый пуск состоится не ранее 23 марта. В составе экипажа – Олег Новицкий (Россия), Марина Василевская (Беларусь) и Трейси Дайсон (США).

Василевская должна была стать первым гражданином Беларуси, побывавшей в космосе. Первоначально планировалось, что Новицкий и Василевская пробудут на МКС 12 дней и вернутся на Землю 2 апреля на корабле «Союз МС-24». Но планы поменялись из-за задержки запуска.