Боровик: Война в Европе нужна американцам сегодня как манна небесная

Вадим Боровик, политолог:

Во-первых, надо понимать, что в США управляют финансово-промышленные круги, то есть Президенты являются больше фронтменами. Магистральная линия США не меняется. Они очень качественно умеют использовать проблемы, геополитические разломы в своих интересах. И они поддерживают контроль международной финансовой системы. И вот этот доллар, который является таким кнутом для всех государств в расчетах и прочее. Именно инспирируя военные конфликты либо устраивая управляемые перевороты, чтобы те или иные правительства соглашались с проведением той монетарной политики, которая выгодная США. А финансово-промышленные круги этих стран работали в интересах финансово-промышленных кругов, которые сегодня заправляют миром через Вашингтон.

В принципе, используют всю планету в своих интересах. И те страны, которые начинают видеть свои интересы в мире, их явно обозначать, они попадают под прицел. Послушайте, их устраивал Шах в Иране, который пытал людей, так они даже пыточную комнату вывезли вместе с шахом. Понимаете, когда вот иранцы свергли этого шаха, их устраивала диктатура. Послушайте, я не буду называть страны на Ближнем Востоке, где кисти рук отрубают за кражу и женщин забивают камнями. А если им выгодно с ними сотрудничать по нефти и так далее. Они с ними сотрудничают и закрывают глаза на любую диктатуру. Поэтому для них есть свои плохие парни, как они называют. И с которыми они работают. Они с Хусейном дружили и работали. И с Каддафи они дружили и обнимались. И он финансировал компанию одного из французских президентов.

А потом, когда нужно было с ним расстаться, они ему угрожали по телефону, обещали ему определенного вида наказания. И они это исполнили. Через спецслужбы свои. Вот понимаете, как они работают лицемерно? И что для нас сегодня опасно? Им сегодня как манна небесная нужна война в Европе. А не одним ударом ослабят Европу, Россию максимально и подберутся к Китаю. Потому что вы поймите: второй экономический партнер, если берем в целом как союз – Евросоюз – первый экономический партнер Китая. Если мы берем страну, то США – первые. Но если они уничтожат Европейский союз, для Китая какой будет обвал по экономике?

