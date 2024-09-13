Вильнюс и Берлин подписали соглашение о размещении в Литве бригады Бундесвера

Литва и Германия укрепляют военное сотрудничество на восточном фланге НАТО. 13 сентября в Берлине главы оборонных ведомств двух стран подписали соглашение о постоянной дислокации на территории балтийской республики бригады немецкого Бундесвера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ закрепляет правовой статус почти 5 тысяч военных, которых планируется перебросить в Литву к 2027 году. В частности, Берлин получает возможность открывать в Литве школы на немецком языке и свои магазины. Вильнюс также обязался обеспечить немецким военным медицинское обслуживание. Документ еще должны ратифицировать парламенты, но это, скорее, формальность. После вступления договора в силу в Литву начнется переброска немецких подразделений. Основная их часть разместится буквально в 20 километрах от границы с Беларусью.