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Между Польшей и Германией назревает пограничный конфликт

13 сентября 2024 19:42
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Пограничный конфликт назревает между Польшей и Германией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Варшаве недовольны решением Берлина в одностороннем порядке ввести усиленный контроль на своих сухопутных рубежах.

Между Польшей и Германией назревает пограничный конфликт-2

Польское руководство считает, что это может испортить двусторонние отношения и вызвать хаос на границах. Особое раздражение вызвал тот факт, что немцы даже не предупредили об изменениях. В польском МИД заявили, что введение пограничного контроля это недружественный и недобрососедский по отношению к Польше жест. Однако немецкое руководство решило, что внутренние дела важнее внешней политики. Поэтому, чтобы улучшить свой имидж для граждан, глава МВД ФРГ распорядился ввести с 16 сентября усиленный контроль на всех сухопутных границах страны. Это должно помочь снизить приток мигрантов и эффективнее бороться с террористической угрозой. Действовать он будет полгода.

# Граница # Международная политика

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