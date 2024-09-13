Между Польшей и Германией назревает пограничный конфликт

Пограничный конфликт назревает между Польшей и Германией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Варшаве недовольны решением Берлина в одностороннем порядке ввести усиленный контроль на своих сухопутных рубежах.
Пограничный конфликт назревает между Польшей и Германией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Варшаве недовольны решением Берлина в одностороннем порядке ввести усиленный контроль на своих сухопутных рубежах.
Польское руководство считает, что это может испортить двусторонние отношения и вызвать хаос на границах. Особое раздражение вызвал тот факт, что немцы даже не предупредили об изменениях. В польском МИД заявили, что введение пограничного контроля это недружественный и недобрососедский по отношению к Польше жест. Однако немецкое руководство решило, что внутренние дела важнее внешней политики. Поэтому, чтобы улучшить свой имидж для граждан, глава МВД ФРГ распорядился ввести с 16 сентября усиленный контроль на всех сухопутных границах страны. Это должно помочь снизить приток мигрантов и эффективнее бороться с террористической угрозой. Действовать он будет полгода.