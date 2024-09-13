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Рабочие завода Boeing вышли на забастовку

13 сентября 2024 19:42
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В США работники заводов авиакорпорации Boeing вышли на масштабную забастовку. Рабочие места покинули как минимум 33 тысячи сотрудников, из-за чего полностью остановлено производство самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Рабочие завода Boeing вышли на забастовку-2

Причиной массовой стачки, к слову, первой за 16 лет, стал провал переговоров профсоюзов с руководством компании о повышении зарплаты. Работникам предложили увеличить ее лишь на 25 %, что почти в 2 раза ниже первоначальных требований. Эта забастовка стала серьезным испытанием для компании, которая и так переживает не лучшие времена. В последний раз стачка на предприятии Boeing проводилась в 2008 году, тогда она длилась 57 дней и стоила авиакорпорации порядка 100 миллионов долларов в день. 

# Акции протеста # Новости США

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