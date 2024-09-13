Рабочие завода Boeing вышли на забастовку

Причиной массовой стачки, к слову, первой за 16 лет, стал провал переговоров профсоюзов с руководством компании о повышении зарплаты. Работникам предложили увеличить ее лишь на 25 %, что почти в 2 раза ниже первоначальных требований. Эта забастовка стала серьезным испытанием для компании, которая и так переживает не лучшие времена. В последний раз стачка на предприятии Boeing проводилась в 2008 году, тогда она длилась 57 дней и стоила авиакорпорации порядка 100 миллионов долларов в день.