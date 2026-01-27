Во Франции детям до 15 лет хотят запретить пользоваться соцсетями

Национальная ассамблея Франции поддержала законопроект, который запрещает пользоваться социальными сетями детям и подросткам младше 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ также предполагает запрет на использование мобильных телефонов, который уже действует в школах и колледжах. Согласно докладу национального управления здравоохранения Франции, использование соцсетей отрицательно сказывается на детском психическом здоровье.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен Сенатом – это произойдет в ближайшие недели. В случае окончательного принятия Франция станет первой европейской страной, установившей возрастной порог для доступа к социальным сетям.