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Во Франции детям до 15 лет хотят запретить пользоваться соцсетями

27 января 2026 09:17
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Национальная ассамблея Франции поддержала законопроект, который запрещает пользоваться социальными сетями детям и подросткам младше 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ также предполагает запрет на использование мобильных телефонов, который уже действует в школах и колледжах. Согласно докладу национального управления здравоохранения Франции, использование соцсетей отрицательно сказывается на детском психическом здоровье.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен Сенатом – это произойдет в ближайшие недели. В случае окончательного принятия Франция станет первой европейской страной, установившей возрастной порог для доступа к социальным сетям.

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# Интернет # Новости Франции # социальные сети

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