Президент Польши Кароль Навроцкий стремительно теряет поддержку граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно соцопросу, доверяют ему теперь лишь 47 % поляков – это рекордное падение за последние месяцы. Причиной недовольства называют непопулярный в обществе курс на ускоренную милитаризацию, во имя чего в жертву приносятся социальные нужды.

Польша вкладывает рекордные 4,7 % от ВВП в оборону и одновременно закрывает до 30 % родильных отделений. Всему виной – бюджетный дефицит системы здравоохранения, который уже достиг шести миллиардов евро.