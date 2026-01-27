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Поляки всё больше не доверяют президенту Навроцкому

27 января 2026 08:50
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Президент Польши Кароль Навроцкий стремительно теряет поддержку граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно соцопросу, доверяют ему теперь лишь 47 % поляков – это рекордное падение за последние месяцы. Причиной недовольства называют непопулярный в обществе курс на ускоренную милитаризацию, во имя чего в жертву приносятся социальные нужды.

Польша вкладывает рекордные 4,7 % от ВВП в оборону и одновременно закрывает до 30 % родильных отделений. Всему виной – бюджетный дефицит системы здравоохранения, который уже достиг шести миллиардов евро.

# Новости Польши # Международная политика

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