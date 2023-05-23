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Более тысячи ЧП со стрельбой произошло в американских школах за последние 5 лет

23 мая 2023 12:05
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Новости США. Печальная статистика из США: более тысячи инцидентов со стрельбой произошло в американских школах за последние 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более тысячи ЧП со стрельбой произошло в американских школах за последние 5 лет-1

За прошедшие полвека это максимальная цифра. При этом самой частой причиной конфликтов, которые заканчивались стрельбой, становилось «обострение споров». Президент Штатов назвал борьбу с «эпидемией вооруженного насилия» в стране приоритетом работы Администрации. Однако пока значительных подвижек в этом вопросе нет. Лишь с начала 2023 года в США произошло более 130 случаев стрельбы в общественных местах.  

# Стрельба в США # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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