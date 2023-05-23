Более тысячи ЧП со стрельбой произошло в американских школах за последние 5 лет

Новости США. Печальная статистика из США: более тысячи инцидентов со стрельбой произошло в американских школах за последние 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За прошедшие полвека это максимальная цифра. При этом самой частой причиной конфликтов, которые заканчивались стрельбой, становилось «обострение споров». Президент Штатов назвал борьбу с «эпидемией вооруженного насилия» в стране приоритетом работы Администрации. Однако пока значительных подвижек в этом вопросе нет. Лишь с начала 2023 года в США произошло более 130 случаев стрельбы в общественных местах.