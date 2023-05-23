Песков: вторжение ДРГ в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность в Кремле

В Кремле выражают серьезное беспокойство в связи с вторжением украинских диверсантов в Белгородскую область, но заверяют, что принимаются необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он заявил журналистам во вторник, 23 мая, что произошедшее вызывает глубокую обеспокоенность и является подтверждением активности украинских боевиков против России.

Представитель Кремля заявил, что специальная военная операция продолжается для предотвращения подобного. Песков подчеркнул, что диверсанты являются украинскими боевиками, хоть в Украине и проживает много этнических русских. Он также отметил, что специальные службы будут выяснять личности тех, кто причастен к этому инциденту.