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Песков: вторжение ДРГ в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность в Кремле

23 мая 2023 11:49
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В Кремле выражают серьезное беспокойство в связи с вторжением украинских диверсантов в Белгородскую область, но заверяют, что принимаются необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС. 

Он заявил журналистам во вторник, 23 мая, что произошедшее вызывает глубокую обеспокоенность и является подтверждением активности украинских боевиков против России.  

Представитель Кремля заявил, что специальная военная операция продолжается для предотвращения подобного. Песков подчеркнул, что диверсанты являются украинскими боевиками, хоть в Украине и проживает много этнических русских. Он также отметил, что специальные службы будут выяснять личности тех, кто причастен к этому инциденту. 

# Международная политика # Дмитрий Песков

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