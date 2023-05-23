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ЕС намерен увеличить поставки вооружения в Украину

23 мая 2023 12:00
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Евросоюз намерен увеличить поставки вооружения в Украину. О планах сообщества заявил руководитель внешнеполитической службы ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ЕС намерен увеличить поставки вооружения в Украину-1

Так называемая помощь Киеву предполагает и подготовку военных. Уже 15 тысяч украинских солдат прошли обучение у европейских инструкторов, еще столько же завершат тренировки до конца года. Ранее Жозеп Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро. Деньги заканчиваются, но в финансировании конфликта ЕС не остановить. Впрочем, глава евродипломатии не стал отрицать и разногласий, возникших между партнерами на этом фоне. Напомним, Венгрия накануне заблокировала транш в 500 миллионов евро, предназначенных Киеву. Тем не менее в Брюсселе рассчитывают, что Будапешт одумается.  

# Международная политика # Жозеп Боррель # Фотофакт

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