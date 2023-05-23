ЕС намерен увеличить поставки вооружения в Украину

Так называемая помощь Киеву предполагает и подготовку военных. Уже 15 тысяч украинских солдат прошли обучение у европейских инструкторов, еще столько же завершат тренировки до конца года. Ранее Жозеп Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро. Деньги заканчиваются, но в финансировании конфликта ЕС не остановить. Впрочем, глава евродипломатии не стал отрицать и разногласий, возникших между партнерами на этом фоне. Напомним, Венгрия накануне заблокировала транш в 500 миллионов евро, предназначенных Киеву. Тем не менее в Брюсселе рассчитывают, что Будапешт одумается.