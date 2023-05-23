На Эльбрусе пропала группа белорусских туристов. На поиски выехали спасатели МЧС России

Группу белорусских туристов ищут на Эльбрусе. Сообщение о пропаже шести наших соотечественников поступило утром 23 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отделение посольства Беларуси в Ростове-на-Дону находится в контакте с компетентными органами России. Сейчас белорусские дипломаты выясняют обстоятельства случившегося. Известно, что на поиски туристов выехала группа спасателей МЧС России. Рассматривается вопрос о привлечении к операции вертолета Ми-8.