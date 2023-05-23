Прямой эфир

На Эльбрусе пропала группа белорусских туристов. На поиски выехали спасатели МЧС России

23 мая 2023 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Группу белорусских туристов ищут на Эльбрусе. Сообщение о пропаже шести наших соотечественников поступило утром 23 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Эльбрусе пропала группа белорусских туристов. На поиски выехали спасатели МЧС России-1

Отделение посольства Беларуси в Ростове-на-Дону находится в контакте с компетентными органами России. Сейчас белорусские дипломаты выясняют обстоятельства случившегося. Известно, что на поиски туристов выехала группа спасателей МЧС России. Рассматривается вопрос о привлечении к операции вертолета Ми-8.  

# ЧП # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Песков: вторжение ДРГ в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность в Кремле
23 мая 2023 11:49

Песков: вторжение ДРГ в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность в Кремле

GT: США готовы устроить конец света ради сохранения господства
23 мая 2023 11:39

GT: США готовы устроить конец света ради сохранения господства

Глава разведслужбы ФРГ Каль сообщил, что Россия не слабеет в военном отношении
23 мая 2023 10:57

Глава разведслужбы ФРГ Каль сообщил, что Россия не слабеет в военном отношении