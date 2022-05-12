Более 600 солдат – в Венгрию и Румынию. Италия отправляет военнослужащих в страны, граничащие с Украиной

Европа по-своему проявляет неравнодушие к происходящему в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Италия поставит в страну оружие для борьбы с беспилотниками, создания помех для радаров и системы защиты от возможных атак на инфраструктуру.

Также итальянские власти готовятся отправить еще больше военнослужащих в страны, граничащие с Украиной. В ближайшие недели в Венгрию и Румынию отправятся более 600 солдат. Президент Чехии разрешил 103 гражданам республики присоединиться к украинским вооруженным силам. Австрия же заявила, что готова предоставить посреднические и дипломатические услуги для достижения долгосрочного мира между Россией и Украиной, когда завершатся боевые действия.

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