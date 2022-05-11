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40 млрд долларов в Украину и ещё 4 млрд на усиление войск в Европе. Вот такие законопроекты одобряют в США

11 мая 2022 07:59
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Конгресс США одобрил законопроект о выделении Украине дополнительной помощи. Поддержка Киева обойдется Штатам в 40 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 млрд долларов в Украину и ещё 4 млрд на усиление войск в Европе. Вот такие законопроекты одобряют в США-1

Эти средства должны пойти на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине. Кроме того, почти 4 миллиарда будет выделено на усиление американских войск в Европе. Инициативу поддержали 368 конгрессменов, 57 выступили против. Далее законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса. Если он будет одобрен в верхней палате, его направят на подпись президенту США Джо Байдену.

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# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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