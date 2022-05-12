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Голосования по каким-либо вопросам не ожидается. Совбез ООН обсудит гуманитарную ситуацию в Украине

12 мая 2022 06:32
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12 мая Совет Безопасности ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голосования по каким-либо вопросам не ожидается. Совбез ООН обсудит гуманитарную ситуацию в Украине-1

Известно, что инициировали его Франция и Мексика. Пройдет заседание в открытом формате, голосования по каким-либо вопросам не ожидается. Перед участниками мероприятия выступят представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Детского фонда организации. 11 мая Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что перемирие в военном конфликте в Украине пока невозможно. По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи, эвакуации мирных жителей из зон развернувшихся боевых действий.

# ООН # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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