Более 50% поляков вынуждены совмещать несколько работ – опрос

Жителям Польши для выживания в нынешних экономических условиях приходится искать дополнительный источник заработка. И не только для финансирования текущих нужд, но и для накопления сбережений. В том числе, чтобы обеспечить достойную жизнь после выхода на пенсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорится в отчете Национального агентства по трудоустройства. Так, вынуждены совмещать несколько работ более 50 % поляков. Это самый высокий показатель за последние три года. Наиболее активны в поиске дополнительных денег молодые люди от 18 до 34 лет. Среди сотрудников государственных предприятий, занятых полный рабочий день, имеют еще один заработок – 47 % опрошенных. При этом еще 30 % признались, что также хотели бы подработать.