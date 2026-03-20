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В Риге прошла акция протеста против изменений в закон о труде

20 марта 2026 17:18
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Социальное напряжение в Латвии выплескивается на улицы. Ригу охватывают протесты, сотни человек собрались у здания Сейма, в знак протеста против планируемых изменений в трудовом законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению граждан, они напрямую затрагивают их базовые права. Речь идет в том числе о сокращении надбавок за сверхурочную работу и упрощении процедуры увольнения сотрудников.

Большинство жителей Латвии ощутили рост цен на топливо.

В Риге прошла акция протеста против изменений в закон о труде-2

Акция объединила представителей разных отраслей – транспорта, здравоохранения, сферы услуг. Протестующие требуют от парламента отказаться от принятия законопроекта, уже вызвавшего широкий общественный резонанс. По их оценке, предлагаемые новшества могут изменить структуру рынка труда и привести к снижению уровня социальной защиты работников.

Особое беспокойство вызывает положение, при котором работодатели смогут увольнять сотрудников без согласования с профсоюзами. В обществе это воспринимается как серьезный сдвиг в балансе интересов в пользу бизнеса. Не случайно против поправок уже выступили десятки тысяч граждан – соответствующую петицию подписали более 20 тысяч человек.

# Международная политика

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