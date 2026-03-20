В Риге прошла акция протеста против изменений в закон о труде

Социальное напряжение в Латвии выплескивается на улицы. Ригу охватывают протесты, сотни человек собрались у здания Сейма, в знак протеста против планируемых изменений в трудовом законодательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению граждан, они напрямую затрагивают их базовые права. Речь идет в том числе о сокращении надбавок за сверхурочную работу и упрощении процедуры увольнения сотрудников.