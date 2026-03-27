Bloomberg: Украине хватит денег на финансирование боевых действий до июня

У Украины может хватить средств для проведения военных операций только до июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Вето Венгрии и Словакии на предоставление кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро и проблемы с последним пакетом помощи МВФ существенно ограничили финансовые возможности Киева. Блокада связана с приостановкой поставок по нефтепроводу «Дружба». По мнению венгерских властей, Украина использует ситуацию, чтобы повлиять на парламентские выборы.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что финансирование из Брюсселя возможно только в том случае, если поставки нефти будут восстановлены.

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