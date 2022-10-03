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Более 50% британцев не одобряют деятельность Лиз Трасс

03 октября 2022 20:13
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Новости Великобритании. Деятельность Лиз Трасс не одобряют более половины британцев. Ее рейтинг упал ниже, чем у предшественника Бориса Джонсона накануне отставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50% британцев не одобряют деятельность Лиз Трасс-1

При этом поддерживают работу нового премьер-министра лишь 18 %. И как считают эксперты, Трасс внесла свой личный вклад в то, что сегодня Консервативная партия утратила авторитет. Недоволен ее работой и парламент. Там предложили вынести ей вотум недоверия. Причем с такой инициативой выступили сами консерваторы-однопартийцы Трасс. Основной причиной для недовольства деятельностью премьер-министра стала ее программа борьбы с экономическим кризисом.

Вотум к Трасс, протесты в Молдове и победа правых в Италии. Почему штормит Европу, читайте здесь.

# Международная политика # Борис Джонсон # Лиз Трасс # Новости Великобритании # Фотофакт

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