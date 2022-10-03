Более 50% британцев не одобряют деятельность Лиз Трасс

Новости Великобритании. Деятельность Лиз Трасс не одобряют более половины британцев. Ее рейтинг упал ниже, чем у предшественника Бориса Джонсона накануне отставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом поддерживают работу нового премьер-министра лишь 18 %. И как считают эксперты, Трасс внесла свой личный вклад в то, что сегодня Консервативная партия утратила авторитет. Недоволен ее работой и парламент. Там предложили вынести ей вотум недоверия. Причем с такой инициативой выступили сами консерваторы-однопартийцы Трасс. Основной причиной для недовольства деятельностью премьер-министра стала ее программа борьбы с экономическим кризисом.