Более 50% австрийцев испытывают финансовые проблемы – опрос

Жители некогда благополучной Австрии пересматривают свои расходы. Об этом говорят результаты опроса, проведенного европейским социологическим институтом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители некогда благополучной Австрии пересматривают свои расходы. Об этом говорят результаты опроса, проведенного европейским социологическим институтом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 52 % респондентов признались, что стали испытывать финансовые трудности. 39 % оценивают свою ситуацию как «напряженную». Еще 13 % высказались, что им трудно покрывать текущие расходы. Почти каждый шестой опрошенный не может позволить себе откладывать деньги. 40 % респондентов отметили, что за год их финансовая ситуация заметно ухудшилась.