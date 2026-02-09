Более 50% австрийцев испытывают финансовые проблемы – опрос

Так, 52 % респондентов признались, что стали испытывать финансовые трудности. 39 % оценивают свою ситуацию как «напряженную». Еще 13 % высказались, что им трудно покрывать текущие расходы. Почти каждый шестой опрошенный не может позволить себе откладывать деньги. 40 % респондентов отметили, что за год их финансовая ситуация заметно ухудшилась.