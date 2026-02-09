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Более 50% австрийцев испытывают финансовые проблемы – опрос

09 февраля 2026 13:53
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Жители некогда благополучной Австрии пересматривают свои расходы. Об этом говорят результаты опроса, проведенного европейским социологическим институтом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50% австрийцев испытывают финансовые проблемы – опрос-2

Так, 52 % респондентов признались, что стали испытывать финансовые трудности. 39 % оценивают свою ситуацию как «напряженную». Еще 13 % высказались, что им трудно покрывать текущие расходы. Почти каждый шестой опрошенный не может позволить себе откладывать деньги. 40 % респондентов отметили, что за год их финансовая ситуация заметно ухудшилась.

# Австрия # Социологический опрос # Опрос

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