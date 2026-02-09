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Во Франции начались манёвры НАТО

09 февраля 2026 10:49
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НАТО наращивает военную активность. Так во Франции начались одни из самых масштабных в истории страны маневры Альянса. Мобилизовано более 12 тысяч военнослужащих из 24 государств военного блока, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции начались манёвры НАТО-2

Задействовано 25 кораблей, включая крупнейший авианосец «Шарль де Голль», около 150 самолетов и вертолетов, более тысячи боевых беспилотников, а также кибер- и космические войска. По сценарию учений, международные силы НАТО отражают нападение врага на одну из стран-участниц Альянса. Как заявили в командовании французской армии, маневры будут максимально приближены к реальным боевым действиям. И продлятся почти три месяца. 

# НАТО # Военные учения

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