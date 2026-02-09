В Испании началась общенациональная забастовка машинистов

Испания столкнулась с одним из самых масштабных сбоев в железнодорожном движении. Не вышли на маршрут или ходят с большой задержкой более полутысячи пассажирских поездов. В затруднительном положении оказались более миллиона пассажиров, также сбой сказался на грузовых перевозках во Францию и испанские порты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стала общенациональная трехдневная забастовка машинистов. Участвуют сотрудники как государственных, так и частных железнодорожных компаний. Они требуют глобальных изменений в сфере безопасности движения. Акция протеста была организована главным профсоюзом машинистов после двух смертельных аварий в январе. 46 человек стали жертвами схода вагонов с рельсов в Андалусии и еще один пассажир погиб в Каталонии. Даже после этих трагедий в вопросах безопасности руководство железнодорожных компаний в Испании ничего не сделало.