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В Испании началась общенациональная забастовка машинистов

09 февраля 2026 10:51
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Испания столкнулась с одним из самых масштабных сбоев в железнодорожном движении. Не вышли на маршрут или ходят с большой задержкой более полутысячи пассажирских поездов. В затруднительном положении оказались более миллиона пассажиров, также сбой сказался на грузовых перевозках во Францию и испанские порты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании началась общенациональная забастовка машинистов-2

Причиной стала общенациональная трехдневная забастовка машинистов. Участвуют сотрудники как государственных, так и частных железнодорожных компаний. Они требуют глобальных изменений в сфере безопасности движения. Акция протеста была организована главным профсоюзом машинистов после двух смертельных аварий в январе. 46 человек стали жертвами схода вагонов с рельсов в Андалусии и еще один пассажир погиб в Каталонии. Даже после этих трагедий в вопросах безопасности руководство железнодорожных компаний в Испании ничего не сделало. 

# Испания # Новости Испании # Протесты в Испании

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